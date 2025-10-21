Vídeo da audiência de custódia de Buzeira circula na web e revela bastidores da prisão

Nesta segunda-feira (20/10), vazou pela internet o vídeo da audiência de custódia de Buzeira, de 28 anos, na qual o influenciador é investigado por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.

A gravação, que dura cerca de 7 minutos, mostra Buzeira sendo questionado pela juíza Ana Luisa Borges Carneiro sobre o momento da prisão e as condições em que foi detido. Em um dos trechos, o influenciador relata que estava dormindo quando os policiais chegaram à sua casa.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Buzeira Foto: Reprodução/Instagram Supostas esmeraldas apreendidas na mansão de buzeira durante operação NarcoBet Foto: Reprodução Buzeira compartilhou alguns dos itens que ganhou Reprodução: Instagram/@Buzeira Voltar

Próximo

“Eles chegaram lá em casa, eu estava dormindo, e só ouvi o barulho da porta batendo. Pediram para abrir a porta, e eu saí na varanda, onde fui rendido pelos policiais. Eles pediram para minha cunhada abrir a porta”, relatou. Ao ser questionado sobre como foi tratado durante a abordagem, Buzeira foi breve: “Tudo bem”, respondeu o influenciador mantendo o tom contido durante toda a audiência.

Buzeira foi alvo da Operação Narco Bet, que apura esquema de lavagem de dinheiro ligado a tráfico internacional de drogas. Ele é apontado como um dos principais beneficiados desse esquema. Após sua prisão, ele foi transferido da superintendência da Polícia Federal em São Paulo para o Centro de Detenção Provisória IV de Pinheiros, na zona oeste da capital.

Além disso, o Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Buzeira por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro, responsabilizando-o por rifas digitais irregulares promovidas em suas redes sociais que movimentaram milhões de reais. Uma das denúncias afirma que ele constituiu empresa com capital social de R$ 30 milhões, incompatível com sua declaração de Imposto de Renda, como forma de ocultar valores.

O influenciador e o empresário Rodrigo Morgado foram presos na última terça-feira (14/10). A Polícia Federal também determinou o bloqueio de bens e valores avaliados em cerca de R$ 630 milhões, pertencentes aos suspeitos e às empresas envolvidas no esquema.