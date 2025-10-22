Vídeo da PCERJ com 3I/ATLAS viraliza e chama atenção na web

22/10/2025
Escrito por Metrópoles
Um vídeo publicado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) nos perfis oficiais da corporação chamou a atenção do público e viralizou nesta quarta-feira (22/10).

O conteúdo une o mistério em torno do 3I/ATLAS — objeto de fora do Sistema Solar, que passa perto do nosso espaço celeste, descoberto em 1º de julho deste ano — e destaca a atuação da polícia no combate ao crime em solo fluminense.

Segundo a corporação, o conteúdo foi pensado a partir da estratégia de aproveitar o buzz do 3I/ATLAS para furar a bolha e alcançar públicos que ainda não seguem os canais oficiais da Polícia Civil.

O objetivo é reforçar que a força de segurança está sempre em defesa da população fluminense, independentemente da ameaça, e valorizar a tropa, destacando preparo, união e coragem.

“Com essa abordagem, buscamos atingir novos públicos, de nichos diferentes dos habituais, e transmitir esses dois recados de forma envolvente e memorável.”

Veja:

“Quem matou Odete?”

Esta não é a primeira vez que a PCERJ usa um assunto viral para chamar a atenção do público. No último dia 7, um vídeo publicado no Instagram da corporação usou o maior mistério atual da teledramaturgia para alertar seus seguidores sobre o porte ilegal de armas.

A corporação está produzindo uma série de conteúdos sobre armamento ilegal e inseriu a cena da morte de Odete Roitman no anúncio do segundo episódio do conteúdo para impulsionar o alcance da mensagem.

