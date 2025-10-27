Vídeo: Daniel Alves aparece em raro registro com o filho

Daniel Alves surgiu em um momento raro com o filho neste domingo (26/10). Nas redes sociais, a esposa do ex-jogador de futebol publicou um vídeo no qual ele aparece dando carinho ao bebê.
O filho do casal nasceu no início de outubro e não tem o rostinho exposto nas redes sociais por uma decisão da mãe. “Há pessoas tão podres por dentro que têm coragem de desejar o mal a um bebê. O que não se vê, não se estraga”.
O filho de Daniel Alves e Joana Sanz nasceu no último dia 1º
Daniel Alves e Joana Sanz se tornaram pais pela primeira vez
Filho de Joana Sanz e Daniel Alves nasceu no último dia 1º
