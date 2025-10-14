Vídeo de Bruna Marquezine em samba do RJ viraliza; assista

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu o público ao aparecer em uma roda de samba no Rio de Janeiro (RJ). A cena, registrada por frequentadores e rapidamente compartilhada nas redes sociais, mostra a artista chegando de mototáxi, descendo com estilo e se jogando no ritmo do samba.
No vídeo, Bruna surge sorridente, mostrando desenvoltura no samba no pé e dançando com naturalidade, apesar de estar rodeada de seguranças.
Leia também
-
De Bruna Marquezine a Maysa: veja crianças que cresceram nos holofotes
-
Saiba qual é o novo “status” de Bruna Marquezine e João Guilherme
-
Bruna Marquezine é flagrada em clima de intimidade com João Guilherme
-
Irmã de Bruna Marquezine é flagrada com ex de Anitta; saiba quem
O público presente vibrou com a presença da atriz, e nas redes sociais não faltaram elogios: “Ela é um acontecimento”, escreveu um internauta. “Não tem como competir com esse carisma”, comentou outro.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Bruna Marquezine
Greg Doherty / Correspondente autônomo/Getty Images2 de 5
Bruna Marquezine
Gilbert Carrasquillo/GC Images/Getty Images3 de 5
Bruna Marquezine
Instagram/Reprodução4 de 5
A atriz Bruna Marquezine
Reprodução/Internet.5 de 5
@brunamarquezine/Instagram/Reprodução
A repercussão foi tamanha que até alguns perfis de escolas de samba compartilharam o registro. “Ela tem samba no sangue, isso é nítido”, destacou um comentário. Outros usuários também lembraram suas origens: “Caxias cria, né? Molejo de nascença”.
Veja o vídeo:
O SAMBA! Bruna Marquezine durante o evento da Havaianas. pic.twitter.com/9UGrQ8LfH8
— Marquezine Archive (@brunamarchive) October 11, 2025