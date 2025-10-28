Vídeo de diarista que cria filho especial sozinha, conquista casa e carro com o próprio trabalho e emociona a web

Um vídeo emocionante vem comovendo milhões de pessoas nas redes sociais ao contar a história de Marlene Miranda, uma diarista que conquistou estabilidade financeira e realizações pessoais com muito trabalho e determinação. A publicação já ultrapassou 2 milhões de visualizações e 130 mil curtidas, tornando-se um dos conteúdos mais compartilhados da semana.

Mesmo com as dificuldades da vida, Marlene demonstra gratidão e orgulho pela profissão que lhe garantiu independência financeira. “Já comprei minha casa, já fiz mais casa, já comprei meu carro, tudo com o dinheiro da faxina”, contou, emocionando os internautas.

No vídeo, a diarista também fala com carinho sobre o filho Rafael, de 13 anos, que nasceu com autismo, síndrome de Down, epilepsia e apatia da fala. Ela explica que cria o menino sozinha e que, muitas vezes, ele a acompanha nos dias de trabalho.

“É só eu que cuido dele. Muitas vezes ele vai junto comigo”, disse. Com simplicidade e força, Marlene resumiu o segredo de sua trajetória: “Força de vontade, disposição e amor.”

A história rapidamente ganhou destaque pela mensagem de superação e dignidade do trabalho doméstico, servindo de inspiração para muitas mulheres. O vídeo reforça a importância do reconhecimento das diaristas e mães solo que enfrentam a rotina com coragem e afeto.

Marlene encerra a entrevista com uma reflexão tocante sobre a maternidade e a vida: “Meu medo é um dia que a gente vai faltar.”

A frase, curta e sincera, resume o sentimento de uma mãe que, com esforço e amor, construiu tudo o que tem — e que hoje inspira o Brasil com sua história de vida.