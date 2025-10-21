Vídeo de onça-pintada chamando pelo filhote viraliza; assista

Um vídeo publicado pelo perfil oficial do Pantanal mostra uma onça-pintada rugindo para chamar seus filhos. De acordo com a publicação, a onça Patrícia estava vocalizando por motivos de comunicação e segurança, comportamento típico de fêmeas com crias pequenas.

A vocalização, que pode ser um grunhido suave, um ronronar profundo ou uma “chamada curta”, tem a função de indicar a presença da mãe quando os filhotes estão escondidos ou afastados. Ela também ajuda a guiá-los de volta após uma caçada e a transmitir segurança e afeto, fortalecendo o vínculo entre eles.

“Como os filhotes ainda não têm boa orientação espacial e dependem totalmente da mãe, esse som é uma ‘bússola sonora’”, diz a legenda do vídeo.

Embora seja um dos maiores felinos, a onça evita emitir sons muito altos quando tem filhotes. Isso porque a mãe procura não atrair predadores ou outros machos adultos, o que explica suas vocalizações curtas, graves e discretas.

Onça Patrícia vocalizando para encontrar seu filhote

O perfil do Pantanal ainda explicou que cada onça tem um timbre vocal próprio, e os filhotes aprendem a reconhecer o som da mãe. “Isso evita que sigam outro indivíduo por engano e fortalece o laço familiar — fundamental nos primeiros meses, quando dependem do leite e proteção materna.”

A publicação já conta com 776 mil visualizações em apenas 1 dia. Nos comentários, os internautas se encantaram com o comportamento da onça Patrícia.

Uma pessoa escreveu: “Eu achando que ela estava chamando um bebê, mas já é um adolescente dando trabalho”. Outra comentou: “Chamou, chamou, foi atrás, encontrou. E o filhote a acompanhou. Olha o cuidado da mamãe onça para com sua cria.”