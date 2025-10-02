Vídeo: Deyverson acerta carrinho em preparador físico do São Paulo

Conhecido por seus momentos irreverentes o atacante Deyverson, do Fortaleza, protagonizou mais uma cena inusitada na noite desta quinta-feira (2/10), na partida contra o São Paulo na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o jogador acertou um carrinho no preparador físico da equipe adversária.

Confira o lance:

O Deyverson deu um carrinho no preparador físico fora de campo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ELE É MUITO DOENTE pic.twitter.com/wEr0SKQAdU — Central do São Paulo (@centraIsaopaulo) October 2, 2025

Após atingir o funcionário do Tricolor Paulista, o atacante do Leão do Pici foi cercado por jogadores são-paulinos que estavam no aquecimento e não gostaram do incidente.

Apesar da situação, Deyverson não foi punido com cartão amarelo.