Vídeo: Deyverson acerta carrinho em preparador físico do São Paulo

Conhecido por seus momentos irreverentes o atacante Deyverson, do Fortaleza, protagonizou mais uma cena inusitada na noite desta quinta-feira (2/10), na partida contra o São Paulo na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o jogador acertou um carrinho no preparador físico da equipe adversária.
O Deyverson deu um carrinho no preparador físico fora de campo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ELE É MUITO DOENTE
— Central do São Paulo (@centraIsaopaulo) October 2, 2025
Após atingir o funcionário do Tricolor Paulista, o atacante do Leão do Pici foi cercado por jogadores são-paulinos que estavam no aquecimento e não gostaram do incidente.
Apesar da situação, Deyverson não foi punido com cartão amarelo.