Vídeo: em Sena Madureira, moradores capturam grande quantidade de mandi em piracema

Os moradores do Rio Purus, região de Sena Madureira, tiraram a sorte grande nesta semana ao encontrar uma piracema de mandi. O cardume foi localizado na altura da comunidade Santa Teca que fica distante cerca de 3 horas do porto de Sena.

Utilizando tarrafas e malhadeiras, eles fisgaram uma quantidade expressiva para o próprio consumo e também para abastecer o mercado local.

Alguns até se surpreenderam já que em anos anteriores a situação foi bem diferente, onde se verificou a escassez da espécie.

Confira o vídeo: