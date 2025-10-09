09/10/2025
Universo POP
Vídeo: em Sena Madureira, moradores capturam grande quantidade de mandi em piracema

Utilizando tarrafas e malhadeiras, eles fisgaram uma quantidade expressiva para o próprio consumo e também para abastecer o mercado local

Os moradores do Rio Purus, região de Sena Madureira, tiraram a sorte grande nesta semana ao encontrar uma piracema de mandi. O cardume foi localizado na altura da comunidade Santa Teca que fica distante cerca de 3 horas do porto de Sena.

A fartura de peixes foi registrada em vídeo por pescadores | Foto: ContilNet

Utilizando tarrafas e malhadeiras, eles fisgaram uma quantidade expressiva para o próprio consumo e também para abastecer o mercado local.

Alguns até se surpreenderam já que em anos anteriores a situação foi bem diferente, onde se verificou a escassez da espécie.

Confira o vídeo:

