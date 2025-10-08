Vídeo: em surto, mãe joga facão no rosto de ex-dançarina do Faustão

A ex-dançarina do Faustão Pablinny Faleiro Pedersoli filmou o momento em que foi vítima de agressão da própria genitora – como a bailarina prefere se referir à mulher.

Nas imagens, a artista grava quando a idosa, supostamente em surto, pega uma faca de cozinha e arremessa contra o rosto de Pablinny. O nome da mulher não será divulgado porque o caso está em segredo de Justiça. A ocorrência é de 1º de outubro, em Lambari (MG).

Assista:

Segundo a dançarina, nas últimas semanas, a genitora começou a tentar incriminá-la, o que a levou a filmar a cena quando a mãe tenta se perfurar com a faca, supostamente para dizer que foi agredida.

Na discussão, a mulher pega a faca e arremessa contra a filha, que teve o rosto cortado. Ela precisou levar três pontos no ferimento. “Por conta da facada e eu estou com um coágulo de sangue dentro da boca”.

Pablinny explicou que a relação das duas é conturbada. A mãe seria usuária de crack e viciada em álcool. A própria genitora admitiu à polícia que é usuária de álcool e de entorpecentes e que consumiu bebida alcoólica na noite do crime.

A bailarina começou a morar com a mãe em maio deste ano após se divorciar em fevereiro. A separação também envolveu a Lei Maria da Penha e Pablinny tem duas medidas protetivas contra o ex-marido.

“Durante esse tempo que eu comecei a entender a violência doméstica que eu sofria no meu casamento e percebi que era uma coisa que já vinha desde a minha infância, porque eu fiz terapia hoje, isso foi uma coisa muito pesada”, contou a dançarina.

Sem dinheiro e em situação de vulnerabilidade, Pablinny conta que chegou a dormir em uma rodoviária em Jundiaí (SP) antes de voltar a morar com a genitora.

Após a prisão e flagrante, a agressora foi liberada sem precisar pagar fiança. Depois dos ataques, Pablinny alega que não tem para onde ir e que precisa de ajuda para conseguir alguma proteção jurídica, já que divide a casa com uma pessoa que arremessou uma faca contra o rosto dela.

Em depoimento, a genitora argumenta que arremessou a faca sem intenção de acertar a filha por conta do descontrole emocional que tem. Ela também acusa a bailarina de tentar tomar posse da sua residência.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.