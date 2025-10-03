Vídeo emocionante: bombeiro canta para acalmar paciente em crise

Com emoção, sensibilidade e compromisso com a missão de salvar vidas, o soldado Vinicius Rufino Lobo, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) cantou para acalmar uma idosa em crise psiquiátrica.

Veja e ouça:

O resgate emocionante foi em 29 de setembro, no Jardim Planalto, em Goiânia. A cena ocorreu dentro da Unidade de Resgate Humanizada (URH). “Estou apaixonada por você e Jesus”, disse a paciente.

Leia também

O bombeiro militar utilizou a música como forma de apoio emocional à vítima. A ocorrência durou mais de cinco horas até que a paciente fosse encaminhada com segurança para atendimento médico especializado.

A URH é uma viatura diferenciada do CBMGO, composta por três bombeiros, dois socorristas e um motorista, criada especialmente para o atendimento de pessoas em sofrimento psíquico e em tentativas de autoextermínio.