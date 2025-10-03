03/10/2025
Universo POP
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”

Vídeo emocionante: bombeiro canta para acalmar paciente em crise

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video-emocionante:-bombeiro-canta-para-acalmar-paciente-em-crise

Com emoção, sensibilidade e compromisso com a missão de salvar vidas, o soldado Vinicius Rufino Lobo, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) cantou para acalmar uma idosa em crise psiquiátrica.

Veja e ouça:

O resgate emocionante foi em 29 de setembro, no Jardim Planalto, em Goiânia. A cena ocorreu dentro da Unidade de Resgate Humanizada (URH). “Estou apaixonada por você e Jesus”, disse a paciente.

Leia também

O bombeiro militar utilizou a música como forma de apoio emocional à vítima. A ocorrência durou mais de cinco horas até que a paciente fosse encaminhada com segurança para atendimento médico especializado.

A URH é uma viatura diferenciada do CBMGO, composta por três bombeiros, dois socorristas e um motorista, criada especialmente para o atendimento de pessoas em sofrimento psíquico e em tentativas de autoextermínio.

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost