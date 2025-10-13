13/10/2025
Universo POP
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia

Vídeo emocionante de pai e filha no dia do casamento viraliza no Instagram

Pai recebe foto antiga e se emociona antes de ver a filha vestida de noiva

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um vídeo que mostra o momento emocionante entre um pai e sua filha no dia do casamento da jovem viralizou no Instagram, acumulando 14 milhões de visualizações e 2 milhões de likes. As imagens conquistaram internautas ao redor do mundo por registrarem a emoção pura de um pai ao ver a filha vestida de noiva.

Nas cenas, o pai aparece de costas para a noiva, quando recebe uma foto antiga do casal: ele segurando a filha nos braços ainda bebê. Ao olhar para a imagem, a emoção é imediata, e lágrimas começam a surgir. Em seguida, ele se vira e se depara com a filha, agora adulta e vestida de noiva, deslumbrante.

Pai recebe foto antiga e se emociona antes de ver a filha vestida de noiva/Foto: Reprodução

O encontro é marcado por um abraço caloroso, seguido de choro e sorrisos, capturando a intensidade do vínculo entre pai e filha. A reação do homem emocionou os internautas, que comentaram sobre a beleza do momento e a importância da relação familiar.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, sendo compartilhado com mensagens sobre amor, memória e momentos inesquecíveis na vida familiar. Para muitos, a gravação é um lembrete da força do laço entre pais e filhos e da emoção de celebrar grandes momentos juntos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost