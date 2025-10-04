Vídeo: Estêvão marca nos acréscimos e decide clássico contra o Liverpool

O Chelsea contou com a estrela do brasileiro Estêvão para derrotar o Liverpool, jogando em casa, pela Premier League. O jovem de 18 anos, que chegou ao clube nesta temporada, entrou aos 30 minutos do segundo tempo, no lugar de Pedro Neto, e marcou o gol da vitória dos Blues.
Aos 50 minutos da etapa final, Cucurella recebeu na esquerda e cruzou para dentro da área. A bola passou por todo mundo e chegou a Estêvão que, de carrinho, mandou a bola para as redes. Este foi o primeiro gol do atleta brasileiro na Premier League. Assista:
O outro gol do Chelsea foi marcado ainda no primeiro tempo por Caicedo. Gakpo fez para o Liverpool. Com a vitória, os Blues chegaram ao sexto lugar, com 11 pontos. O Liverpool ficou na segunda posição, com 15, atrás somente do Arsenal.