Vídeo: Estêvão marca nos acréscimos e decide clássico contra o Liverpool

O Chelsea contou com a estrela do brasileiro Estêvão para derrotar o Liverpool, jogando em casa, pela Premier League. O jovem de 18 anos, que chegou ao clube nesta temporada, entrou aos 30 minutos do segundo tempo, no lugar de Pedro Neto, e marcou o gol da vitória dos Blues.

Aos 50 minutos da etapa final, Cucurella recebeu na esquerda e cruzou para dentro da área. A bola passou por todo mundo e chegou a Estêvão que, de carrinho, mandou a bola para as redes. Este foi o primeiro gol do atleta brasileiro na Premier League. Assista:

Estevao you are him!! These scenes! pic.twitter.com/o1tYdNaDJa — Charlie Patrick (@charliepatrick0) October 4, 2025

O outro gol do Chelsea foi marcado ainda no primeiro tempo por Caicedo. Gakpo fez para o Liverpool. Com a vitória, os Blues chegaram ao sexto lugar, com 11 pontos. O Liverpool ficou na segunda posição, com 15, atrás somente do Arsenal.