04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Vídeo: Estêvão marca nos acréscimos e decide clássico contra o Liverpool

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-estevao-marca-nos-acrescimos-e-decide-classico-contra-o-liverpool

O Chelsea contou com a estrela do brasileiro Estêvão para derrotar o Liverpool, jogando em casa, pela Premier League. O jovem de 18 anos, que chegou ao clube nesta temporada, entrou aos 30 minutos do segundo tempo, no lugar de Pedro Neto, e marcou o gol da vitória dos Blues.

Aos 50 minutos da etapa final, Cucurella recebeu na esquerda e cruzou para dentro da área. A bola passou por todo mundo e chegou a Estêvão que, de carrinho, mandou a bola para as redes. Este foi o primeiro gol do atleta brasileiro na Premier League. Assista: 

Estevao you are him!!

These scenes! pic.twitter.com/o1tYdNaDJa

— Charlie Patrick (@charliepatrick0) October 4, 2025

5 imagensFechar modal.1 de 5

Com gol decisivo de Estêvão, Chelsea bate Liverpool por 2 x 1

Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images2 de 5

Robin Jones/Getty Images3 de 5

Robin Jones/Getty Images4 de 5

James Gill – Danehouse/Getty Images5 de 5

Leia também

O outro gol do Chelsea foi marcado ainda no primeiro tempo por Caicedo. Gakpo fez para o Liverpool. Com a vitória, os Blues chegaram ao sexto lugar, com 11 pontos. O Liverpool ficou na segunda posição, com 15, atrás somente do Arsenal.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost