26/10/2025
Universo POP
Vídeo: "Estou deserdando", dispara Jenny sobre a filha, Bia Miranda

Jenny Miranda não quer mais ter seu nome vinculado ao da filha, Bia Miranda. A influenciadora usou os stories do Instagram, neste domingo (26/10), para desabafar sobre o relacionamento das duas e soltou o verbo a respeito do comportamento da vice-campeã de A Fazenda 14.

“Outra coisa que quero falar com vocês, bem sério. Me desvinculem da Bia Miranda. Eu só fui genitora dela e isso veio da mesma. Então, a partir do momento que ela não me quis como mãe, eu também não quero ela como filha”, disparou.

Jenny “deserdou” a influenciadora

Ainda na postagem, Jenny Miranda foi direta: “Estou deserdando a Bia, quero desvincular minha imagem da Bia, tá? Então, assim, cada uma segue seu caminho. Se ela faz coisa errada ou certa, tá bom pra ela. E minha vida que segue”, afirmou, antes de completar:

“Porque eu acho que já fui muito injustiçada. O dia que ela me quiser como mãe, as portas estão abertas. Mas, até então, a Bia pra mim está deserdada. Só tenho um filho, o Enrico. Que isso fiquei bem claro. Eu não tenho nada a ver com os erros e acertos de Bia Miranda. Eu só pus ela no mundo e criei, agora é com ela”, encerrou.

Bia Miranda e Jenny Miranda.

Na delegacia, Bia Miranda solta o verbo contra a mãe após ser agredida

Vídeo: Bia Miranda se emociona e chora ao falar sobre a mãe, Jenny

Jenny Miranda pode entrar na Justiça para ver o neto? Advogada explica

Jenny Miranda e Bia Miranda

Jenny Miranda abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e falou sobre Bia Miranda

Bia Miranda e Jenny Miranda

Jenny Miranda comemora a notícia de que será avó

Bia Miranda fala sobre “despedida” de Jenny: “A história se repetindo”

Áudio: Bia Miranda relata violências praticadas pela mãe, Jenny

