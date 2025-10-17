Vídeo: ex-Praça É Nossa desabafa após amputar o pé e pede ajuda

David Castilho, mais conhecido como DVD, que interpretou Leão Loco, uma sátira do jornalista Leão Lobo, em A Praça É Nossa, precisou amputar o pé por conta de uma grave infecção.

No Instagram, nesta sexta-feira (17/10), o artista surgiu de cadeira de rodas e atualizou seu estado de saúde: “E, de repente, a vida da gente muda para sempre! Agora, eu vou reaprender a andar, a trabalhar e a me relacionar comigo mesmo e com minha nova imagem”, começou ele, na legenda da foto.

Leia também

E continuou: “Vou precisar me reinventar, e vou conseguir… eu vou ficar em pé de novo!!! Obrigado pelo apoio de todos, pela onda de amor que chegou até mim. Obrigado Deus, estou vivo ”, afirmou.

Mais detalhes do caso

Nos stories, David Castilho desabafou: “Esse vídeo é pra falar pra vocÊ que eu tô bem. Eu passei um susto muito grande, eu tive um medo muito grande por causa da minha amputação”, disse.

Em seguida, ele deu mais detalhes do problema de saúde: “Eu amputei o pé porque a infecção que estava no meu pé estava muito agressiva e correndo o risco de subir pela minha perna e chegar ao meu organismo colocando a minha vida em risco. Foi um susto. Foi um medo grande. Mas no final das contas eu fiquei bem e sai do hospital grato por estar vivo. Não saí inteiro do hospital, mas saí vivo e pronto para recomeçar”, declarou.

Ajuda por vakinha

Ainda na publicação, o humorista pediu ajuda aos fãs através de doações: “Essa vakinha é porque vou ficar seis meses afastado de todo tipo de trabalho. Boa parte desse tempo, vou ficar em cima da cama sem poder nem me movimentar muito. Eu sou autônomo, tenho aluguel e despesas de casa. E as pessoas estão se mobilizando e me ajudando a manter as coisas em ordem, meu transporte, os remédios e mantimentos”, relatou, antes de completar:

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

David DVD Castilho, humorista que precisou ter a perna amputada

Reprodução/Instagram 2 de 6

David DVD Castilho, humorista que precisou ter a perna amputada

Reprodução/Instagram 3 de 6

David Castilho fazia uma sátira do jornalista Leão Lobo na Praça é Nossa

Instagram/Reprodução 4 de 6

David Castilho passou por uma cirurgia

Instagram/Reprodução 5 de 6

Ex-Praça É Nossa,David Castilho desabafa após amputar o pé e pede ajuda

Instagram/Reprodução 6 de 6

David Castilho posa caracterizado

Instagram/Reprodução

“E essa vakinha também é importante pelo seguinte: pra eu andar, voltar a ficar de pé, vou precisar de uma prótese. E essa prótese não é nada barata. Então, parte do dinheiro que eu arrecadar é pra isso, pro meu recomeço”, garantiu.

Como tudo começou

Através de sua equipe, o artista contou como tudo começou: “No dia 15/09, durante um dia de trabalho, um sapato apertado começou a machucar o dedo do pé. Um machucadinho virou uma bolha, que virou uma ferida, que virou uma infecção — e, por conta da diabetes, tudo evoluiu muito rápido”, informou a nota.

E finalizou: “Mesmo com tratamento e antibióticos, a infecção avançou e o DVD precisou amputar o pé direito. Agora ele segue em tratamento e precisa de tempo pra se recuperar“, concluiu.