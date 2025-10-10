Vídeo: fã apalpa parte íntima de Zé Felipe durante show e cantor reage

Durante um show na última quarta-feira (8/10), em São Paulo (SP), Zé Felipe viveu um momento constrangedor no palco. Uma fã tentou tocar o cantor de forma inapropriada, apalpando seu bumbum.
Visivelmente incomodado, o filho de Leonardo se afastou da situação e deu um leve chute no ar, sem atingir ninguém, antes de retomar a apresentação normalmente.
O episódio rapidamente repercutiu, gerando comentários sobre o assédio sofrido pelo artista e a reação dele.
Nas redes, os internautas se dividiram. Alguns criticaram a fã: “Se fosse ele fazendo isso com uma mulher, já estaria preso!” Outros destacaram a dificuldade dos artistas: “O cara sendo assediado no trabalho e ainda tem gente reclamando”.
Veja o vídeo:
A apresentação aconteceu na noite desta quarta-feira (8/10), na casa noturna… pic.twitter.com/pGbhhvfNXp
