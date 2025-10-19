Vídeo. Fala de Tata viraliza após fim com Cocielo: “Não quero separar”

O fim do casamento de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo ainda segue dando o que falar. E um vídeo de uma fala antiga da apresentadora do PodDelas começou a viralizar depois do término dos dois.

No vídeo em questão, Tata aparece dizendo que é filha de pais separados e que não gostaria que seus filhos passassem pela mesma situação que ela viveu. No papo com uma convidada de seu podcast, ela menciona que, ao aceitar se casar com Cocielo, expôs que aceitaria, mas que não queria se separar.

“Os meus pais são separados. E aí eu lembro que quando o Júlio me pediu em casamento, eu falei: ‘cara, eu caso, mas eu não quero separar’. Eu tenho medo porque às vezes acaba o amor, né? E aí quando eu casei, eu falei: ‘eu não quero separar, não quero que os meus filhos tenham a experiência que eu tive’”, disse ela.

Tata Estaniecki e Julio Cocielo

Tata Estaniecki e Julio Cocielo

Julio Cocielo e Tata Estaniecki

Cocielo e Tata

Cocielo e Tata

Internautas vêm resgatando algumas falas e curtidas de Tata sobre casamento. As especulações são de que a decisão do término tenha partido de Cocielo, que foi quem publicou o texto sobre a separação nas redes sociais. Nenhum dos dois se pronunciou sobre a situação, além da postagem.

Reações após término

No fim da noite de sexta-feira (17/10), Tata Estaniecki aceitou a colab com Cocielo, em que o humorista falava sobre o fim do casamento, dando fim às especulações de trolagem. Internautas chegaram a cogitar que o post em questão se tratava de uma brincadeira feita por Maurício Meirelles no quadro Web Bullying, o que foi negado pelo famoso.

Anteriormente, Tata já havia removido o sobrenome Cocielo de seu perfil nas redes sociais, deixando apenas “Tata Estaniecki”. Juntos desde 2017, o casal é pai de Beatriz e Caio.

No texto do término, Cocielo escreveu: “Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento”.

O influenciador ressaltou que, apesar do término, o casal seguirá cuidando dos filhos e mantendo a parceria na criação da família. “De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família”, afirmou. Ele ainda deixou uma mensagem otimista sobre o amor e os momentos vividos juntos: “Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo”.

Cocielo finalizou o desabafo pedindo gratidão e positividade: “Não foi um tempo em vão, foram os melhores anos das nossas vidas e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz! Faz parte”.