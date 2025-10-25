Vídeo: família fica no meio de tiroteio durante tentativa de assalto

Imagens de uma câmara de segurança mostram o momento em que tiros atingem um salão na região do Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo. O tiroteio aconteceu durante uma tentativa de assalto na tarde deste sábado (25/10).

Um casal com um bebê caminhava na porta do estabelecimento, localizado na José da Silva Ribeiro, no bairro Vila Andrade, quando os assaltantes pilotando duas motos fizeram a abordagem (veja vídeo abaixo).

Um policial à paisana, que estava no salão de beleza, viu a cena e começou a trocar tiros com os assaltantes, que fugiram levando os pertences da família. Além da porta do estabelecimento, carros que estavam no estacionamento do local também foram atingidos.

O Metrópoles buscou informações com a Secretaria da Segurança Pública e aguarda retorno.