16/10/2025
Universo POP
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis

Vídeo: Felipe Melo pede jogadores de Vasco e Palmeiras na Seleção

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-felipe-melo-pede-jogadores-de-vasco-e-palmeiras-na-selecao

Após a realização das partidas da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira (15/10), Felipe Melo, ex-jogador de futebol, utilizou as redes sociais para pedir jogadores de Vasco e Palmeiras na Seleção Brasileira.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Felipe Melo (@felipemelo)

Leia também

Felipe Melo elogiou as atuações do atacante Rayan e do goleiro Léo Jardim, ambos do Vasco. Na partida diante do Fortaleza, Rayan marcou um dos gols, enquanto o arqueiro cruzmaltino fez boas defesas e impediu diversas bolas de entrarem na rede.

O ex-jogador também elogiou o atual momento de Vitor Roque, atacante do Palmeiras. Ele marcou dois gols diante do Red Bull Bragantino na última quarta-feira (15/10), balançando as redes pelo terceiro jogo consecutivo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost