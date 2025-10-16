Vídeo: Felipe Melo pede jogadores de Vasco e Palmeiras na Seleção

Após a realização das partidas da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira (15/10), Felipe Melo, ex-jogador de futebol, utilizou as redes sociais para pedir jogadores de Vasco e Palmeiras na Seleção Brasileira.
Felipe Melo elogiou as atuações do atacante Rayan e do goleiro Léo Jardim, ambos do Vasco. Na partida diante do Fortaleza, Rayan marcou um dos gols, enquanto o arqueiro cruzmaltino fez boas defesas e impediu diversas bolas de entrarem na rede.
O ex-jogador também elogiou o atual momento de Vitor Roque, atacante do Palmeiras. Ele marcou dois gols diante do Red Bull Bragantino na última quarta-feira (15/10), balançando as redes pelo terceiro jogo consecutivo.