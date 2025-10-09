Vídeo: filho mantinha mãe idosa em condições insalubres há 15 anos

Agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resgataram, nesta quinta-feira (9/10), uma idosa de 72 anos que era mantida pelo filho em condições insalubres, em uma da QR 208, em Samambaia.

O agressor foi identificado como Demetrius Emerson de Farias, 49 anos, que foi preso em flagrante por crime praticado contra pessoa idosa, com base na Lei Maria da Penha. Segundo a PCDF, uma equipe da Seção de Atendimento à Mulher foi até o local após uma denúncia.

Ao chegarem na residência, Demetrius teria se recusado a atender os agentes e apresentava comportamento agressivo, sendo necessário solicitar reforço. Ao entrar na casa, a equipe se deparou com um ambiente “extremamente sujo e insalubre, com a idosa vivendo em condição degradante”.

A idosa relatou aos policiais que há acúmulo de lixo há mais de 15 anos, além dos cômodos nunca terem sido limpos, porque o filho sofre de transtorno obsessivo compulsivo (TOC).

Confira imagens do local:

Ela também alegou que, além de sofrer agressões verbais, não tinha acesso ao dinheiro da própria pensão, pois Demetrius era quem escolhia como gastar. Além disso, se alimentava somente de panetones, leite e água da torneira.

Segundo a PCDF, no momento do resgate, a idosa se queixava de dor de cabeça intensa e tontura. Durante o atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF), verificou-se que a pressão dela estava elevada, sendo necessário encaminhá-la ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), para avaliação médica. Uma irmã da idosa foi informada e se comprometeu a acompanhá-la no hospital.

Xingamentos

Uma das testemunhas ouvidas pela polícia disse que conhece a idosa há, aproximadamente, nove anos. Ela relatou que Demetrius xinga a mãe e fala coisas como “morre sua véia, não vai fazer falta aqui, não presta pra nada, passou da hora”.

A testemunha também afirmou que Demetrius, às vezes, passava o dia fora e deixava a idosa sozinha, preocupada e chorosa. No depoimento, ela também afirmou que, em 2024, o filho da vítima viajou para o Rio de Janeiro, usando o dinheiro da genitora, para assistir ao show da Madonna, e deixou a mãe sozinha por quatro dias.

Também foi relatado pela testemunha que, há alguns anos, foi à residência da idosa e presenciou Demetrius brigando com ela. No dia seguinte, retornou até a casa e visualizou hematomas no braço da senhora e, ao questioná-la se havia sido agredida pelo filho, ela negou.

O amigo da idosa também disse que, certa vez, entrou na casa da idosa e retirou em torno de seis sacos de lixo do local, mas, quando Demetrius soube, “só faltou agredir a mãe”. Ele relatou ainda que viu o estado do fogão na residência e sugeriu que ela comprasse outro, porém, a idosa respondeu que Demetrius não autoriza a compra.

A testemunha também afirmou que, recentemente, a idosa reclamou que estava com perda de visão, porém o filho não teria autorizado que ela fizesse exames oftalmológicos.

O fogão utilizado na casa estava em estado crítico

“Difícil de lidar”

Também em depoimento, Demetrius afirmou que, em 2003, sua mãe passou a receber uma pensão deixada pela avó, no valor de R$ 5 mil. Ele disse que administrava o dinheiro pois a idosa “não tem controle e acaba se endividando”. Ainda segundo Demetrius, metade do valor é utilizado para pagar o plano de saúde da mãe e que ele ficava somente com R$ 500.

Ele afirmou que a idosa é uma pessoa “muito difícil de lidar” e nunca foi uma boa mãe. Demetrius admitiu que está errado, por ser filho e ela ser uma pessoa idosa, mas disse não ter qualquer ajuda da mãe também.

Sobre a sujeira e bagunça da casa, Demetrius disse à polícia que parte disso ocorreu em decorrência do TOC. Segundo ele, por causa disso, ele evita pegar nas coisas, que acabavam se acumulando na casa.