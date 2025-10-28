Vídeo: Flamengo desembarca na Argentina para enfrentar o Racing pela semifinal da Libertadores

O Flamengo desembarcou em Buenos Aires, na Argentina, na noite desta segunda-feira (27/10). O time enfrenta o Racing nesta quarta-feira (29/10), às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores, no estádio El Cilindro, em Avellaneda.
O Mengão chega com vantagem após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, no Maracanã, e agora busca garantir a vaga na grande final.
Assim como fez nas quartas de final, contra o Estudiantes, o clube optou por hospedar os jogadores em um hotel afastado da área central, o que impediu a presença de torcedores na recepção devido às normas do local.
O elenco realizará um treino nesta terça-feira (28/10) no Predio Campeones del Mundo, centro de treinamento do Defensa y Justicia, como preparação final para o duelo decisivo.
📹 Veja o vídeo da chegada do elenco ao hotel:
CONFIRA A CHEGADA DO FLAMENGO NA ARGENTINA, ONDE ENFRENTA O RACING EM BUSCA DA CLASSIFICAÇÃO PARA A FINAL DA LIBERTADORES!
📸 @GabrielOrphao | Paparazzo RN pic.twitter.com/15r6qx50n8
— Paparazzo Rubro-Negro (@PapaRubroNegro) October 27, 2025
Fonte: Globo Esporte / ESPN Brasil
✍️ Redigido por ContilNet