14/10/2025
Universo POP
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes

Vídeo. Flávio Dino corrige advogado: “Maradona não jogou a Copa de 78”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video.-flavio-dino-corrige-advogado:-“maradona-nao-jogou-a-copa-de-78”

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Flávio Dino, brincou ao “advertir” o advogado Melillo Dinis do Nascimento — defensor do presidente do Voto Legal, Carlos Cesar Moretzsohn Rocha — após ele afirmar, por engano, que o ídolo argentino Diego Maradona jogou a Copa do Mundo de 1978.

“Lembro a Vossa Excelência que Maradona não jogou a Copa de 78. Foi Mario Kempes. E o senhor pode ser processado; por isso, estou advertindo o senhor”, brincou Dino, arrancando risadas no plenário.

O ministro Alexandre de Moraes também entrou na descontração, e completou: “Mario Kempes e (Leopoldo) Luque”.

O episódio ocorreu durante o julgamento da trama golpista, após o advogado citar provas anexadas à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), envolvendo o ex-marqueteiro do presidente argentino Javier Milei Fernando Cerimedo — que acabou não sendo denunciado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Leia também

Na realidade, Maradona não disputou a Copa de 1978, já que o técnico César Luis Menotti optou por deixá-lo fora da convocação por considerá-lo muito jovem — o jogador tinha 17 anos à época.

A Argentina conquistou o título naquele ano, em torneio sediado no próprio país, com protagonismo de Mario Kempes, que terminou como artilheiro da competição. O Brasil ficou em terceiro lugar.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost