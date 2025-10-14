Vídeo. Flávio Dino corrige advogado: “Maradona não jogou a Copa de 78”

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Flávio Dino, brincou ao “advertir” o advogado Melillo Dinis do Nascimento — defensor do presidente do Voto Legal, Carlos Cesar Moretzsohn Rocha — após ele afirmar, por engano, que o ídolo argentino Diego Maradona jogou a Copa do Mundo de 1978.

“Lembro a Vossa Excelência que Maradona não jogou a Copa de 78. Foi Mario Kempes. E o senhor pode ser processado; por isso, estou advertindo o senhor”, brincou Dino, arrancando risadas no plenário.

O ministro Alexandre de Moraes também entrou na descontração, e completou: “Mario Kempes e (Leopoldo) Luque”.

O episódio ocorreu durante o julgamento da trama golpista, após o advogado citar provas anexadas à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), envolvendo o ex-marqueteiro do presidente argentino Javier Milei Fernando Cerimedo — que acabou não sendo denunciado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Na realidade, Maradona não disputou a Copa de 1978, já que o técnico César Luis Menotti optou por deixá-lo fora da convocação por considerá-lo muito jovem — o jogador tinha 17 anos à época.

A Argentina conquistou o título naquele ano, em torneio sediado no próprio país, com protagonismo de Mario Kempes, que terminou como artilheiro da competição. O Brasil ficou em terceiro lugar.