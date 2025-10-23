23/10/2025
Vídeo: fogo atinge mata próxima a trilhos da CPTM em Perus. Veja

Escrito por Metrópoles
Uma ocorrência de fogo em área de mata próxima aos trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em Perus, na zona norte de São Paulo, formou uma grande nuvem de fumaça e assustou moradores da região no início da tarde desta quinta-feira (23/10). As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros e não houve feridos.

8 imagens

Fogo atinge vegetação próxima aos trilhos da CPTM em Perus e levanta grande nuvem de fumaça

Jéssica Bernardo/Metrópoles2 de 8

Fogo atinge vegetação próxima aos trilhos da CPTM em Perus e levanta grande nuvem de fumaça

Jéssica Bernardo/Metrópoles3 de 8

Fogo atinge vegetação próxima aos trilhos da CPTM em Perus e levanta grande nuvem de fumaça

Jéssica Bernardo/Metrópoles4 de 8

Fogo atinge vegetação próxima aos trilhos da CPTM em Perus e levanta grande nuvem de fumaça

Jéssica Bernardo/Metrópoles5 de 8

Fogo atinge vegetação próxima aos trilhos da CPTM em Perus e levanta grande nuvem de fumaça

Jéssica Bernardo/Metrópoles6 de 8

Fogo atinge vegetação próxima aos trilhos da CPTM em Perus e levanta grande nuvem de fumaça

Jéssica Bernardo/Metrópoles7 de 8

Fogo atinge vegetação próxima aos trilhos da CPTM em Perus e levanta grande nuvem de fumaça

Jéssica Bernardo/Metrópoles8 de 8

Fogo atinge vegetação próxima aos trilhos da CPTM em Perus e levanta grande nuvem de fumaça

Jéssica Bernardo/Metrópoles

Segundo os bombeiros, o fogo de origem natural, em razão do calor, atingiu a vegetação por volta de 12h45. Duas viaturas da corporação foram mobilizadas. Um caminhão-pipa da Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp) deu apoio ao combate ao incêndio.

Veja o vídeo:

O episódio não afetou a operação de trens. Embora não haja registro de feridos, pessoas que circulavam pela região relataram que a densa fumaça provocou dificuldade para respirar e ardência nos olhos.

