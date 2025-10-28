28/10/2025
Vídeo games apreendidos sem nota fiscal chegam a meio milhão de reais

Uma ação conjunta da Receita Federal e da Secretaria de Economia do Distrito Federal resultou na apreensão de 200 consoles de videogame e 100 controles no Aeroporto Internacional de Brasília, nesta segunda-feira (27/10). A carga, avaliada em cerca de R$ 480 mil, estava armazenada no depósito do aeroporto.

Durante a fiscalização, os agentes perceberam que os produtos não possuíam a documentação fiscal exigida, configurando irregularidade na importação.

Os videogames e controles foram retidos e levados para o depósito da Receita Federal em Brasília, onde seguirão os procedimentos legais. De acordo com a legislação, os itens poderão ser leiloados ou destinados a instituições filantrópicas.

