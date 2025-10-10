10/10/2025
Vídeo: Gatito, ex-Botafogo, vira meme após falhas em jogo do Paraguai

O Paraguai empatou com o Japão, nesta sexta-feira (10/10), por 2 x 2. Entretanto, o resultado ficou em segundo plano após duas falhas do goleiro Gatito Fernández, ex-goleiro do Botafogo.

Aos 26 minutos, Ogawa chutou forte, de longe, e o arqueiro defendeu. A bola, entretanto, bateu no gramado e entrou. Já aos 49 do segundo tempo, Ueda aproveitou uma bola cruzada, que passou por Gatito, e marcou de cabeça. Confira os lances.

🇵🇾⚽ Así fue el gol de la selección japonesa, Gatito Fernández, no pudo atajar el tiro de larga distancia y la pelota ingresó a la red.

#Paraguay empata (1-1) ante #Japon.

⁉¿Opiniones?pic.twitter.com/zyfJsq0wTv

— Ramiro Aranda Futbol Py (@Ramirofutbolpy) October 10, 2025

ENTREGO EL PARTIDO GATITO!!!! pic.twitter.com/ESa0VUT6PX

— Marca Zonal 📊 (@Marca_Zonal) October 10, 2025

Nas redes sociais, o jogador virou meme. Confira algumas publicações.

Gatito Fernández en el arco de Paraguay. pic.twitter.com/ljzJJMmVAY

— _RAFA_PY🇵🇾 (@RafaelFleitas14) October 10, 2025

Gatito Fernández hoy, más en el 2do gol pic.twitter.com/rZh7B8sDN6

— Willi Fabian (@Wili_Fabian) October 10, 2025

Highlights Gatito Fernández vs Japón pic.twitter.com/75DProZimV

— Renato Mármol (@MarmolRenato) October 10, 2025

