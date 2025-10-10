10/10/2025
"O Cavaleiro dos Sete Reinos": spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Vídeo: “Gênio”, diz Cristian Cravinhos ao mostrar trabalho do irmão

Após mais de um mês sem aparecer nas redes sociais, Cristian Cravinhos voltou ao Instagram, na quinta-feira (9/10), para mostrar e enaltecer o trabalho do irmão, Daniel. Em regime aberto, após cumprirem parte da pena pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, os dois seguem vida normal.

“Vim comprar um acessório pra moto e dei de cara com o trabalho que a D.Arte [empresa do irmão] faz, com muita excelência. Daniel faz com muita destreza lá. É uma satisfação muito grande chegar aqui e ter essa moto como bibelô, como mostra do que a gente é capaz de fazer, com muito carinho, muito apreço”, observou.

Elogios

Em seguida, Cristian afirmou que o trabalho dos dois reúne muitos fãs: “É, Daniel, você é um gênio. Essa que é a história. Não é porque é meu irmão não, mas você é foda! Top demais!”, babou.

Logo depois, Daniel respondeu: “Que top, irmão…. Não tem satisfação maior de ver nosso trabalho sendo exposto dessa maneira!!!! Fazer o que amamos não tem preço!!!!! Tmj sempre 👊👊👊”, escreveu.

Reação na web

Nos comentários, os internautas reagiram: “E tem um casal de filhos, né, queridão! Quer dizer, tinha, porque o mais velho tirou seu nome da certidão dele. Espero que a menina faça a mesma coisa quando tiver 18. Abre teu olho 👁, tu vai terminar na sarjeta sem ninguém, porque tua prole vai cuidar de você, não! E certos estão eles! Quando estiver doente quero ver quem vai ficar do teu lado! Pai e mãe não são pra sempre! Tu tem meio século com cara de 1 século já. Cuidado que o teu fim será cruel!!”, disparou um. “Quem ri por último, ri melhor! Ria bastante porque depois o choro será cruel”, afirmou outro.

Houve também quem elogiasse: “Linda demais 💜. Foi cuidadosamente trabalhada em cada detalhe. O resultado é uma verdadeira obra de arte! Parabéns à equipe D.Arte. 💎”, postou uma. “Todos têm direito de recomeçar, até porque já pagaram a dívida com a Justiça. Então, qual o problema nisso? Desejo boa sorte e tudo de bom sucesso”, declarou outro.

Cristian Cravinhos e Daniel brincam em vídeo no Instagram

Cristian Cravinhos e Daniel posam para as redes sociais

"Gênio", diz Cristian Cravinhos ao mostrar trabalho do irmão, Daniel

Irmãos Cravinhos – Daniel e Cristian

