23/10/2025
Vídeo: Gordão da XJ realiza sonho de andar a cavalo após perder 115 kg

Escrito por Metrópoles
video:-gordao-da-xj-realiza-sonho-de-andar-a-cavalo-apos-perder-115-kg

Gordão da XJ revelou nas redes sociais que finalmente conseguiu realizar o sonho de montar em um cavalo pela primeira vez.  O sonho se tornou possível após o influenciador conseguir eliminar 115 kg, em meio ao processo de emagrecimento dele.

O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o momento que Gordão da XJ consegue andar a cavalo pela primeira vez. Ele ainda brincou sobre a situação. “Aguentou, viu? Está mais que aprovado”, comentou (veja o vídeo ao final da matéria).

Gordão da XJ e Nicolle Caroline

Gordão da XJ

Gordão da XJ

Antes e depois do influenciador Gordão da XJ

Gordão da XJ com MC Ryan SP e Rodrigo Faro

Aos 20 anos, o influenciador pesava 350 kg no começo do processo de emagrecimento e está pesando atualmente 235 kg. Segundo Gordão da XJ, a vontade de perder peso e praticar uma vida mais saudável começou por outro desejo dele, ser pai.

“Na minha cabeça foi desbloqueado um sonho que é o de ser pai. Se eu continuasse na mesmice, não iria conseguir. Por trás do Gordão da XJ existe o Sidney, que é um moloque que sonha em ser pai”, contou ele em entrevista ao Domingo Espetacular.

Desde que começou a emagrecer, ele também já contou nas redes sociais que vem conseguindo fazer várias atividades simples que não conseguia hoje como entrar no banheiro do avião e colocar uma meia sozinho. Ele também planeja fazer uma cirurgia bariátrica em breve e tem o objetivo de “motivar todo o Brasil” com o processo.

Veja o vídeo do influenciador

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Diogo 305 (@diogo305)

