Vídeo: Gordão da XJ realiza sonho de andar a cavalo após perder 115 kg

Gordão da XJ revelou nas redes sociais que finalmente conseguiu realizar o sonho de montar em um cavalo pela primeira vez. O sonho se tornou possível após o influenciador conseguir eliminar 115 kg, em meio ao processo de emagrecimento dele.

O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o momento que Gordão da XJ consegue andar a cavalo pela primeira vez. Ele ainda brincou sobre a situação. “Aguentou, viu? Está mais que aprovado”, comentou (veja o vídeo ao final da matéria).

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Gordão da XJ e Nicolle Caroline

Reprodução/Instagram 2 de 5

Gordão da XJ

Reprodução/Instagram 3 de 5

Gordão da XJ

Reprodução 4 de 5

Antes e depois do influenciador Gordão da XJ

Reprodu 5 de 5

Gordão da XJ com MC Ryan SP e Rodrigo Faro

Reprodução

Aos 20 anos, o influenciador pesava 350 kg no começo do processo de emagrecimento e está pesando atualmente 235 kg. Segundo Gordão da XJ, a vontade de perder peso e praticar uma vida mais saudável começou por outro desejo dele, ser pai.

“Na minha cabeça foi desbloqueado um sonho que é o de ser pai. Se eu continuasse na mesmice, não iria conseguir. Por trás do Gordão da XJ existe o Sidney, que é um moloque que sonha em ser pai”, contou ele em entrevista ao Domingo Espetacular.

Desde que começou a emagrecer, ele também já contou nas redes sociais que vem conseguindo fazer várias atividades simples que não conseguia hoje como entrar no banheiro do avião e colocar uma meia sozinho. Ele também planeja fazer uma cirurgia bariátrica em breve e tem o objetivo de “motivar todo o Brasil” com o processo.

Veja o vídeo do influenciador