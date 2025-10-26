26/10/2025
Video: Harley-Davidson de luxo é furtada na Asa Norte por adolescentes

Uma motocicleta Harley-Davidson, avaliada em cerca de R$ 80 mil, foi furtada e recuperada na manhã deste sábado (25), na Asa Norte. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O furto ocorreu por volta das 3h20, no estacionamento da SQN 412, Bloco K. O proprietário percebeu o desaparecimento do veículo ao sair de casa por volta das 8h. Ele acionou o síndico do condomínio, que repassou à Polícia Militar as imagens de câmeras de segurança mostrando a ação dos criminosos.

Veja:

﻿ Policiais do 3º Batalhão da PMDF, localizaram a moto poucas horas depois, próxima à grade do Parque Olhos d’Água, também na Asa Norte. O veículo foi apreendido e restituído ao dono.

O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia, que dará continuidade às investigações. Até o momento, a autoria do furto é desconhecida.

