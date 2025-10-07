Vídeo: helicóptero médico cai em rodovia nos EUA; há 3 feridos graves

Três pessoas estão em estado crítico após a queda de um helicóptero médico em uma rodovia do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, na noite dessa segunda-feira (6/10). De acordo com informações de rastreamento de voo, a aeronave havia decolado minutos antes do Centro Médico Davis da Universidade da Califórnia.

O acidente ocorreu pouco depois das 19h (23h de Brasília) na Rodovia 50, em Sacramento, capital estadual. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram o momento em que o helicóptero cai na pista. Assista:

Helicopter crashes on Highway 50 in Sacramento on Monday night, critically injuring three. There was a pilot, nurse, and paramedic on board. A person was trapped under the helicopter after the crash. About 15 bystanders helped lift it off the trapped person. (vladmallco on TT) pic.twitter.com/sf1siSBFAA — Paul A. Szypula (@Bubblebathgirl) October 7, 2025

A uma emissora local, os bombeiros informaram que estavam a bordo do helicóptero um piloto, uma enfermeira e um paramédico, que foram encaminhados ao hospital em estado crítico.

Nenhum paciente era transportado no momento do acidente, e nenhum veículo na rodovia foi atingido, segundo as autoridades locais.

As causas da queda ainda não foram divulgadas. A Rodovia 50 foi interditada por tempo indeterminado para os trabalhos de resgate e investigação.