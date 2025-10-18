Vídeo: homem é baleado na cabeça durante assalto na 25 de Março

Um homem levou um tiro na cabeça durante um assalto na região da 25 de Março, um dos principais centros comerciais de São Paulo, na tarde deste sábado (18/10).

O crime aconteceu na rua Carlos Sousa Nazaré e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram a vítima caminhando antes de ser agarrada no pescoço pelo suspeito.

O assaltante parece tentar arrancar uma sacola que o homem carregava. Em seguida, ele dá um tiro à queima-roupa na cabeça da vítima, que cai imóvel no chão. Outras pessoas aparecem nas gravações, mas a filmagem não mostra ninguém socorrendo o homem.

Veja:

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que a Polícia Militar foi acionada e encontrou dois homens baleados. Um deles seria a vítima. O outro seria um dos assaltantes, que teria sido atingido por um policial de folga que agiu ao ver o crime.

Com o suspeito, os agentes apreenderam diversos aparelhos eletrônicos, além de uma pistola calibre .635. A ocorrência está sendo registrada pela Polícia Civil e o estado de saúde dos baleados não foi divulgado até a publicação desta reportagem.