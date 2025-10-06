06/10/2025
Vídeo: homem é flagrado furtando cabos em bueiro na Asa Norte

Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após furtar cabos de energia, telefonia e transmissão de dados na manhã desta segunda-feira (6/10), no Bloco A da SHCGN 710, na Asa Norte.

A PMDF foi acionada para atender a ocorrência de furto em um bueiro da Neoenergia Brasília ao lado de uma quadra de esportes. No local, os militares constataram o crime e iniciaram patrulhamento nas imediações em busca do suspeito.

O homem foi localizado nas proximidades do UniCeub, após informações fornecidas por moradores. Parte do material furtado foi encontrada na SHCGN 709, Bloco C, pelo Grupo Tático Motocíclistico (GTM), que prestou apoio na ocorrência.

Um dos moradores chegou a filmar a ação do criminoso, que fugiu correndo ao perceber que estava sendo filmado. “Olha aí, roubando na cara dura os fios”, disse o homem que filmava.

Até julho deste ano, segundo a CEB Ipes, foram furtados 57 km de cabos em todo o DF — o equivalente a 500 campos de futebol alinhados — com prejuízo estimado em R$ 1,1 milhão.

O homem detido foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde foi apresentado para as providências cabíveis.

