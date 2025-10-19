Vídeo: homem foge com faca cravada nas costas após ataque na rua

Um homem foi brutalmente atacado no meio da rua, no momento em que se preparava para entrar no carro estacionado em frente a um comércio, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

A tentativa de homicídio ocorreu na noite de sábado (18/10). Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento em que o agressor atinge a vítima pelas costas com uma facada.

Mesmo com a faca cravada, o homem consegue correr desesperado pela rua, em busca de ajuda. Assista o vídeo:

A vítima teria sido socorrida por testemunhas e encaminhada a uma unidade de saúde. Não há atualizações sobre o estado de saúde.

Ainda não se sabe a motivação do crime nem a identidade do autor da tentativa de homicídio.

A Polícia Civil de Goiás investiga o caso.