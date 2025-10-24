VÍDEO: homem morre após atirar contra casa do ex-cunhado e ser baleado por policial

Um homem de 33 anos, identificado como Vanderson, morreu após atirar contra a residência do ex-cunhado em Sorocaba (SP). O episódio ocorreu quando Vanderson, inconformado com o fim do relacionamento, decidiu perseguir a ex-namorada, que estaria morando na casa alvo do ataque.

Segundo relatos, Vanderson chegou ao local de moto, aparentando ser um entregador. Ele parou em frente ao imóvel, olhou pelo portão e sacou uma arma. Inicialmente, disparou para o alto e, em seguida, em direção à residência.

A situação mudou rapidamente quando um vizinho, policial penal, ouviu os disparos e decidiu intervir. Temendo que Vanderson efetuasse novos tiros, o policial reagiu e disparou contra o agressor, que morreu no local.

A polícia investiga o caso e já trata o episódio como legítima defesa. Conforme os levantamentos iniciais, a ação do policial foi motivada pela necessidade imediata de proteger vidas, diante da ameaça direta representada por Vanderson naquele momento.

