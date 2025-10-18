Vídeo: homem morre baleado após tentar pegar arma de policial

Um homem de 27 anos morreu baleado durante um confronto com policiais militares em Pirituba, na zona norte de São Paulo, na tarde de sexta-feira (17/10). De acordo com os PMs, ele tentou tomar a arma de um dos agentes durante uma abordagem.
O caso aconteceu na rua Doutor Mário Gatti e foi registrado por uma testemunha. Nas imagens, é possível ver o homem em luta corporal com o policial. Então, um colega do agente aponta a arma e efetua o disparo.
Veja:
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que a vítima foi socorrida por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA), mas não resistiu.
A ocorrência foi registrada como morte decorrente de intervenção policial no 33º Distrito Policial (Pirituba), que solicitou o assessoramento do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).