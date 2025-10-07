Vídeo: homens são presos após roubo de cabos em usina de energia solar

Dois homens foram presos após serem identificados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) como autores de furto de fios de transmissão em uma área rural de Brazlândia (DF). O caso é investigado pela 18ª Delegacia de Polícia.
O crime ocorreu em uma usina fotovoltaica no bairro Incra 7, setor de chácaras e sítios em Brazlândia (DF). Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostrou os dois suspeitos andando (do lado esquerdo da tela) meticulosamente.
Veja imagens do local:
Depois eles viram a câmera na intenção de não serem vistos cometendo o furto e foram pegos após uma perícia no local, que permanece preservado.
Segundo a polícia, um dos envolvidos já havia sido detido em flagrante pelo mesmo crime em uma região de Ceilândia (DF).
Eles agora responderam por crime de furto qualificado, podendo cumprir pena de 2 a 8 anos.