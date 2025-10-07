Vídeo: incêndio atinge base da PRF e queima viaturas no interior de SP

Um incêndio em uma área de mata às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Roseira, no interior de São Paulo, atingiu uma base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e queimou 12 viaturas da corporação, na tarde de segunda-feira (6/10). De acordo com a PRF, quatro veículos ficaram inutilizáveis.

O incêndio aconteceu por volta das 13h45. Imagens obtidas pelo Metrópoles mostram a área devastada pelas chamas. Em um vídeo, registrado após o combate do fogo, ainda é possível ver sinais de fumaça e caminhões do Corpo de Bombeiros no local.

Veja:

Procurada pela reportagem, a PRF informou que não houve registro de feridos entre os servidores e que o incêndio foi controlado. Junto com os bombeiros, a corporação realizou perícia técnica no local e espera identificar a causa do incidente. Os serviços da Polícia Rodoviária não foram afetados.

