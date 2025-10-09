Vídeo: incêndio destrói mata e avança contra condomínio no Park Way

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação, na noite desta quinta-feira (9/10), na Quadra 28 do Setor de Mansões Park Way, próximo ao Country Club.

Moradores do local registraram as chamas em uma extensa região verde, próxima aos condomínios, por volta das 19h.

Veja as imagens:

Em um dos vídeos é possível ver que o fogo avançou contra um dos condomínios.

Moradores relataram ao Metrópoles que acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) assim que o fogo começou, mas que nenhuma viatura havia chegado ao local até as 21h desta quinta. Já os militares afirmaram que estava com uma guarnição já atuando no local.