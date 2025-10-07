Vídeo: irmãos matam motociclista em acidente durante suposto racha

Uma disputa de ‘racha’ entre dois irmãos com carros de luxo terminou com um motociclista morto em Caçapava, no interior de São Paulo, no último domingo (5/10).

Jean Carlo, de 31 anos, havia deixado a esposa no trabalho e voltava para casa quando foi atingido por um dos veículos na rua Vereador Geraldo Nogueira da Silva.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Hugo Pereira de Castro, a vítima foi arremessada a 200 metros e morreu carbonizada após a moto pegar fogo.

Leia também

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que um dos carros saiu da pista desgovernado, atravessou uma cerca e atingiu uma área de vegetação. O incêndio começou logo em seguida.

Veja:

Segundo o delegado, os irmãos fugiram do local. Um deles sequer possuia habilitação. Além disso, há indícios de que os dois estavam embriagados.

O caso foi registrado como homicídio culposo, racha e omissão de socorro. Os dois irmãos foram presos preventivamente.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não se manifestou até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto.