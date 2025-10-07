07/10/2025
Universo POP
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

Vídeo: irmãos matam motociclista em acidente durante suposto racha

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-irmaos-matam-motociclista-em-acidente-durante-suposto-racha

Uma disputa de ‘racha’ entre dois irmãos com carros de luxo terminou com um motociclista morto em Caçapava, no interior de São Paulo, no último domingo (5/10).

Jean Carlo, de 31 anos, havia deixado a esposa no trabalho e voltava para casa quando foi atingido por um dos veículos na rua Vereador Geraldo Nogueira da Silva.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Hugo Pereira de Castro, a vítima foi arremessada a 200 metros e morreu carbonizada após a moto pegar fogo.

Leia também

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que um dos carros saiu da pista desgovernado, atravessou uma cerca e atingiu uma área de vegetação. O incêndio começou logo em seguida.

Veja:

Segundo o delegado, os irmãos fugiram do local. Um deles sequer possuia habilitação. Além disso, há indícios de que os dois estavam embriagados.

O caso foi registrado como homicídio culposo, racha e omissão de socorro. Os dois irmãos foram presos preventivamente.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não se manifestou até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost