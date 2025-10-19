Vídeo: jacaré sai de lagoa para passear e bloqueia ciclovia

Moradores que decidiram passear pelo Parque das Águas, em Cuiabá (MT), no final da tarde de sábado (18/10) deram de cara com jacaré “Celso”, que saiu da lago e fechou a pista de corrida e ciclovia do local. Os registros foram compartilhados nas redes sociais.

Nos vídeos, é possível ver os olhares curiosos dos pedestres que caminhavam no parque. Outros, assustados, filmavam a situação de longe.

Leia também

O momento gerou comentários como “fica o jacaré no lugar dele, que eu fico no meu” e “tudo certo, ele é de casa”.

Leia a reportagem completa e o vídeo no RD News, parceiro do Metrópoles.