24/10/2025
Universo POP
Vídeo: Jade Barbosa mostra rotina de treinos com 9 meses de gravidez

Escrito por Metrópoles
No 9° mês de gestação, Jade Barbosa mostrou ao público que segue na ativa. Mesmo com a gravidez avançada, a ginasta brasileira compartilhou um vídeo nas redes sociais em que mostra sua rotina de treinos.

“Desculpa, são 37 semanas e eu estou ocupada”, escreveu Jade nas redes sociais. Nos comentários, a lendária Daiane dos Santos comentou: “A gravidinha mais linda”.

Assista ao vídeo:

A medalhista olímpica anunciou a gravidez em junho deste ano. No entanto, ela não compete desde agosto de 2024. A última competição de Jade foi a conquista do bronze por equipes nos Jogos de Paris 2024. No fim do ano ela passou por uma cirurgia para corrigir um rompimento parcial do LCA no joelho direito e não atua desde então.

Jade Barbosa e o marido, Leandro Fontanesi, posam com a ultra da primeira filha

Jade Barbosa é uma das principais atletas da ginástica do país

O Brasil conquistou o bronze por equipes em Paris-2024

Bronze por equipes para o país nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Jade é a primeira brasileira a conseguir uma medalha na disputa do individual geral em campeonatos mundiais, com o 3° lugar em 2007. Ela é também a primeira ao subir no pódio em duas provas distintas ao conquistar bronze no salto em 2010.

