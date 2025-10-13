Vídeo: João Gomes chora ao reecontrar professora durante show

João Gomes protagonizou um momento comovente durante um show beneficente em Petrolina, no interior de Pernambuco, na noite desse domingo (12/10). Em meio à apresentação, o artista foi surpreendido pela presença da professora que o alfabetizou e não conteve as lágrimas ao falar sobre a importância dela em sua trajetória. A cena emocionou o público e repercutiu nas redes sociais.

Visivelmente tocado, João parou o show para prestar uma homenagem especial: “Professora minha ali no canto, eu sei que sente orgulho, porque foi com você que eu aprendi a ser um rapaz direito, tá bom?”, disse, já chorando.

Ele lembrou ainda de quando fez questão de entrar em contato com ela no início da carreira. “Quando eu cantei minha primeira música que fez sucesso, eu mandei mensagem pra professora Verlândia e eu acho que ela nem lembrava. Acho que ela lembrava de mim, mas nunca mais tinha mandado a mensagem. Eu digo: obrigado por me ensinar a escrever”, completou.

João Gomes

João Gomes revela o que o motivou a largar a bebida alcoólica

@kaiocads

Aos fãs presentes, João também deixou uma mensagem de incentivo e valorização da educação. “Hoje, graças a Deus, a gente está aqui. Queria dizer para toda criança: respeite seus pais, seu professor, saiba que você mora em uma cidade muito linda. Essa festa tem que acontecer todo ano para gente se lembrar do lugar que a gente é, com muito orgulho e poder falar. E muitos daqui vão ganhar o mundo um dia. Vão atravessar o oceano, vão conhecer Estados Unidos, Japão, assim como eu conheci, tá bom? Então, é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente não poderia terminar de forma melhor”, declarou.

