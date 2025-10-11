11/10/2025
Vídeo: José Aldo se despede do MMA durante UFC RIO

José Aldo se despediu, neste sábado (11/10), do UFC. Lenda do MMA, o brasileiro de 39 anos entrou de surpresa no UFC RIO e, ao lado da família, deixou as luvas no centro do octógono.

Aldo não lutava desde o UFC 315, realizado em maio de 2025. Na ocasião, ele perdeu por decisão unânime dos juízes para o canadense Aiemann Zahabi, em combate válido pela categoria peso-pena. Após a disputa, ele anunciou a aposentadoria.

José Aldo é um dos maiores nomes do esporte. Ele defendeu o cinturão sete vezes, recorde na categoria peso-pena, e foi campeão em duas oportunidades.

