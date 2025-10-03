03/10/2025
Vídeo: ladrão agrediu advogado do Mensalão que morreu em Higienópolis

Escrito por Metrópoles
O advogado Luiz Fernando Pacheco foi assaltado e agredido por um homem e uma mulher antes de ser encontrado caído na rua e morrer no hospital, em Higienópolis, bairro nobre na região central de São Paulo, na madrugada da última quarta-feira (1°/10).

Imagens mostram o momento em que Pacheco é abordado na esquina das ruas Itambé e Maranhão. É possível ver o assaltante pegar algo do bolso do advogado, que resiste em entregar. Depois, o suspeito dá um soco na vítima, que cai no chão. A cena é acompanhada de perto pela mulher que acompanha o assaltante.

O advogado Ivan Filler Calmanovici, amigo de Luiz Pacheco, disse ter visto as imagens do assalto. “[O assaltante] dá um soco, uma cotovelada, um golpe de judô no chão. Quando ele [Pacheco] cai no chão, acaba batendo a cabeça ‘de chicote’. O rapaz e a mulher tiram as coisas do bolso dele, o relógio, e se evadem andando”, contou o advogado ao Metrópoles.

Segundo Calmanovici, um carro passa pelo local e vê Pacheco caído no chão. O motorista desceu do veículo e acionou a Polícia Militar para socorrê-lo. “Demoraram 40 minutos para estar no local”, disse o advogado.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que a investigação “apura a dinâmica da ocorrência e o possível caso de latrocínio”. “Diligências estão em andamento, inclusive com a análise de imagens para o total esclarecimento dos fatos”, disse a pasta.

Quem era o advogado

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pachec0 começou a carreira em 1994, quando ingressou na banca de advocacia de Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro da Justiça durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e em parte do segundo mandato.

Ele se formou em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1996.

Pacheco atuou no caso do Mensalão, defendendo o então deputado José Genoino (PT-SP). Ele também foi sócio-fundador do Prerrogativas, grupo de juristas pró-PT.

Além da atuação profissional, Pacheco ocupou cargos relevantes na advocacia e na política de defesa dos direitos: foi conselheiro da OAB/SP em diferentes mandatos (2019-2021 e 2022-2024), presidente da Comissão de Prerrogativas da seccional paulista e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). Ele também integrou o Conselho Nacional Anti-Drogas da Presidência da República.

Nos últimos anos, atuava em seu próprio escritório, Luiz Fernando Pacheco Advogados, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

