17/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Vídeo: ladrão de celulares é contido por populares em terminal do BRT

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-ladrao-de-celulares-e-contido-por-populares-em-terminal-do-brt

Um homem de 46 anos foi detido por populares no terminal do BRT de Santa Maria, na noite desta quinta-feira (16/10), após ser flagrado furtando celulares dentro de um ônibus. Ele foi encontrado com quatro aparelhos.

O vídeo abaixo mostra o suspeito no chão, de costas, enquanto um rapaz amarra as mãos dele até a chegada da polícia. Ao redor, outras pessoas filmam e xingam o indivíduo.

Assista:

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem costumava vestir um uniforme de funcionário rodoviário para passar despercebido nos ônibus da capital. Ele tem 19 passagens pela polícia, por roubo, tráfico e furto, e estava cumprindo prisão domiciliar.

Leia também

O suspeito foi levado ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) para atendimento médico e, em seguida, levado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para registro da ocorrência. Duas pessoas que foram furtadas também se dirigiram à delegacia para pegar de volta os celulares.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost