Vídeo: ladrão de celulares é contido por populares em terminal do BRT

Um homem de 46 anos foi detido por populares no terminal do BRT de Santa Maria, na noite desta quinta-feira (16/10), após ser flagrado furtando celulares dentro de um ônibus. Ele foi encontrado com quatro aparelhos.
O vídeo abaixo mostra o suspeito no chão, de costas, enquanto um rapaz amarra as mãos dele até a chegada da polícia. Ao redor, outras pessoas filmam e xingam o indivíduo.
Assista:
De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem costumava vestir um uniforme de funcionário rodoviário para passar despercebido nos ônibus da capital. Ele tem 19 passagens pela polícia, por roubo, tráfico e furto, e estava cumprindo prisão domiciliar.
O suspeito foi levado ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) para atendimento médico e, em seguida, levado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para registro da ocorrência. Duas pessoas que foram furtadas também se dirigiram à delegacia para pegar de volta os celulares.