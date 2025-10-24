24/10/2025
Universo POP
Vídeo: Luan Santana grava DVD Registro Histórico em Curitiba

Luan Santana comemora 18 anos de carreira, nesta sexta-feira (24/10) e sábado (25/10), em grande estilo, com a gravação do DVD Registro Histórico na Arena da Baixada, em Curitiba.

A coluna Fábia Oliveira viajou a convite da equipe de Luan Santana e está acompanhando de perto o evento, que promete muitas emoções e surpresas.

Leia também

Detalhes da festa

No palco 360 graus, o cantor animou o público já de cara, ao subir no palco com direito a muitos fogos. Na abertura, ele levou os fãs à loucura cantando Meteoro.

De acordo com os organizadores da festa, a expectativa é de que cerca de 35 mil pessoas curtam cada noite do show do artista, que vai contar com sucessos que fizeram parte de sua trajetória na música.

Antecipou o evento para a coluna

Sucesso, uma família feliz, muito dinheiro… O que mais além de tudo isso poderia querer o cantor Luan Santana? Dono do maior cachê entre os artistas sertanejos do País, o famoso, que se apresentou no Rio de Janeiro, no início de julho, afirmou em um papo com a coluna Fábia Oliveira que ainda tinha sonhos a realizar, entre eles, entregar o que chamou de “maior projeto da carreira”.

Luan Santana se apresentou na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e levou para a capital carioca sua turnê Ao Vivo Na Lua, mas antes de subir ao palco, recebeu a imprensa e falou sobre os próximos projetos. Com um cachê de R$ 1,4 milhão, ele disse que promete surpreender os fãs no segundo semestre.

Questionado pela coluna sobre o que ainda falta conquistar na carreira, ele antecipou que espera que os fãs abracem seu próximo projeto – que vai celebrar seus 18 anos de carreira -, mas fez mistério sobre o que vai apresentar. “Sou um cara muito realizado. É claro que a cada projeto a gente renova o nosso sonho e tá vindo um projeto gigantesco”, disse.

Surpresas

“Eu posso prometer pra galera que vai surpreender todo mundo, talvez seja o maior projeto da minha carreira até agora. Já venho estudando há muito tempo e meu sonho é que as pessoas entendam e absorvam ele da melhor forma possível, do jeito que eu imagino”, completou o famoso.

Casado com a influenciadora Jade Magalhães e pai da pequena Serena, Luan Santana também falou sobre atual turnê, que celebrava 17 anos de carreira: “É um projeto muito especial, que marca 17 anos de carreira e eu acho que a cada projeto que a gente lança, o objetivo é surpreender as pessoas. O Luan na Lua é um projeto audiovisual que a gente montou e que tô muito feliz em trazer pro Rio”.

