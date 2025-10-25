25/10/2025
Vídeo: Luciano marca o 100º gol com a camisa do São Paulo

O atacante Luciano cravou seu nome na história do São Paulo. O jogador chegou a marca de 100 gols com a camisa do Tricolor. A marca foi alcançada neste sábado (25/10), no duelo contra o Bahia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja o 100º gol de Luciano:

 

O gol foi marcado aos 6 minutos do primeiro tempo. Luciano tabelou com Maik e o camisa 10 bateu de primeira, no ângulo direito do goleiro Ronaldo, do Bahia, abrindo o placar para o São Paulo.

Luciano se isolou na artilharia do São Paulo na temporada. Ele marcou 15 gols, um a mais que André Silva. Além disso, ele é um dos principais assistentes da equipe com sete passes para gols, mesmo número do lateral Enzo Diaz.

