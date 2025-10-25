Vídeo: luta principal do UFC 321 é encerrada por dedada no olho

A tão esperada luta principal do UFC 321 acabou sem resultado. No duelo, em Abu Dhabi, neste sábado (25/10), o desafiante Ciryl Gane enfiou o dedo no olho do campeão dos peso-pesados, Tom Aspinall. O golpe ilegal levou à interrupção da luta ainda no 1º round e, por isso, foi declarado empate.
Confira a cena:
A disputa pela cinturão peso-pesado foi encerrada com 4 minutos e 35 segundos. Cyril Gane fazia boa atuação dentro do octógono, mas ao levar os dedos no olho do oponente, a luta teve que ser interrompida. Aspinall dava sinal de fortes dores na região ocular e mal conseguia manter o olho direito aberto. Por estar incapaz de continuar na luta, foi dado empate.
O resultado anormal veio na sequência da vitória da brasileira Mackenzie Dern — que conquistou o cinturão peso-palha. Ela disputava com a compatriota Virna Jandiroba o título que estava vago desde de a saída de Zhang Weili da categoria. Após cinco rounds intensos, a lutadora criada nos Estados Unidos se sagrou campeã por decisão unânime.