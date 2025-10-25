25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Vídeo: luta principal do UFC 321 é encerrada por dedada no olho

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A tão esperada luta principal do UFC 321 acabou sem resultado. No duelo, em Abu Dhabi, neste sábado (25/10), o desafiante Ciryl Gane enfiou o dedo no olho do campeão dos peso-pesados, Tom Aspinall. O golpe ilegal levou à interrupção da luta ainda no 1º round e, por isso, foi declarado empate.

Confira a cena:

 

A disputa pela cinturão peso-pesado foi encerrada com 4 minutos e 35 segundos. Cyril Gane fazia boa atuação dentro do octógono, mas ao levar os dedos no olho do oponente, a luta teve que ser interrompida. Aspinall dava sinal de fortes dores na região ocular e mal conseguia manter o olho direito aberto. Por estar incapaz de continuar na luta, foi dado empate.

Leia também

O resultado anormal veio na sequência da vitória da brasileira Mackenzie Dern — que conquistou o cinturão peso-palha. Ela disputava com a compatriota Virna Jandiroba o título que estava vago desde de a saída de Zhang Weili da categoria. Após cinco rounds intensos, a lutadora criada nos Estados Unidos se sagrou campeã por decisão unânime.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost