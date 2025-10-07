07/10/2025
Vídeo: lutando contra síndrome, Céline Dion faz rara aparição em show

Céline Dion surpreendeu o público com uma presença rara em evento público na noite dessa segunda-feira (6/10). Ela assistiu ao show de Paul McCartney, de 83 anos, em Las Vegas, nos Estados Unidos, mostrando que, apesar da Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), diagnosticada no final de 2022, segue conectada à música e à vida cultural.

A doença, pouco conhecida, provoca rigidez muscular e espasmos dolorosos, limitando a mobilidade e exigindo cuidados constantes.

Céline estava elegante e discreta, usando jaqueta e boina de couro preto, e foi acompanhada pelos filhos gêmeos Eddy e Nelson Angélil, de 14 anos.

Nos últimos meses, a artista tem feito apenas aparições pontuais. Em julho de 2024, ela emocionou o mundo ao cantar L’Hymne à l’amour na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em frente à Torre Eiffel.

Veja o vídeo:

📽 💕 Céline Dion et ses deux fils jumeaux Nelson et Eddy au concert de @PaulMcCartney à Las Vegas le 4 octobre dernier 💕 📽 #CelineDion #PaulMcCartney #NewsCelineDion pic.twitter.com/AX1dxNQTZ5

— NewsCelineDion (@NewsDion) October 7, 2025

