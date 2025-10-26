Vídeo: Maíra Cardi pede orações para Eloah, que foi levada para a UTI

Nasceu, neste domingo (26/10), Eloah, filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro. Assim que veio ao mundo, a menina precisou ser levada para a UTI e a influenciadora usou o Instagram para explicar o motivo e pedir orações.

“Acabamos de sair da sala de parto e já estou no meu quarto. Eloah foi pra UTI. Ela está com dificuldade de respirar e o Thiago está lá com ela. Possivelmente, ela vai ficar 12 horas na UTI”, começou, antes de completar:

“Está tudo bem, mas ela está com dificuldade de respirar. Então, queria agradecer a vocês o carinho e pedir pra vocês também orações para que ela fique bem, que o pulmãozinho dela volte a respirar para que ela consiga, o mais rápido possível, sair de lá com saúde e com força pra respirar sozinha. Porque agora ela está precisando dessa força extra pra respirar sozinha”, afirmou ela, que ainda publicou uma foto da bebê no berçário.

Assista ao vídeo

Internação para o parto

Após anunciar que a terceira filha, Eloáh, nasceria no início de novembro, Maíra Cardi voltou às redes sociais, no sábado (25/10), para contar que a bebê vai nascer antes da data marcada. Essa é a primeira filha dela com Tiago Nigro.

Nos stories do Instagram, a influenciadora atualizou o quadro: “Hoje internamos para ela vir ao mundo. Já não respiro direito há meses, durmo sentada com falta de ar. O barrigão está espremendo todos meus órgãos por aqui…”, relatou.

Leia também

Mudança da data

Grávida de Eloáh, fruto de seu relacionamento com Thiago Nigro, Maíra Cardi havia resolvido adiar em um ou dois dias sua cesariana. A menina, que estava prevista para 5 de novembro, iria esperar mais um pouco para vir ao mundo. E a influenciadora explicou, pelo TikTok, o motivo da decisão: não “prejudicar” a saúde mental de Sophia, sua segunda filha. Por conta disso, Eloáh deveria nascer entre os dias 6 ou 7 de novembro.

“Viemos no médico que vai fazer o nosso parto de Eloáh, e a gente está com uma questão com a data do parto. Na verdade, a gente tem algumas questões: uma, que ela não pode nascer naturalmente, tem que ser data marcada por tudo o que já falei pra vocês. Então, a gente precisa entender se está tudo bem ou se vai esperar”, começou ela.

E continuou relatando: “E outra, que a gente foi chamado pela escola da Sophia e, no meio da conversa, falaram que a Sophia tem uma das apresentações mais importantes no dia 5 de novembro. Exatamente a data que a Eloáh ia nascer”, contou.

Mais detalhes

Ainda no video, Maíra Cardi contou: “Na minha cabeça, eu apenas não iria, mas a escola me instruiu e disse que isso seria muito ruim para a saúde mental da Sophia, já criando uma competição com a irmã”, detalhou, antes de completar:

“Como é cesárea, a própria escola pediu para ver se seria possível essa mudança de data. É muito importante para a saúde mental [da Sophia]. Como foi uma solicitação da escola, viemos aqui ver essa possibilidade”, relatou.