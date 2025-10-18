Vídeo: mala pega fogo em avião e passageiros se desesperam

Um avião da companhia aérea Air China precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Shanghai Pudong, neste sábado (18/10), após uma bateria de lítio pegar fogo na bagagem de mão de um passageiro. Não houve feridos.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o compartimento superior em chamas, liberando fumaça, o que assustou os passageiros. Veja:

Nas imagens, é possível ouvir gritos dos passageiros por causa da quantidade de chamas e fumaça saindo do bagageiro.

Leia também

A aeronave seguia para Incheon, na Coreia do Sul, mas precisou realizar um pouso de emergência na China.

De acordo com a imprensa internacional, o incidente ocorreu meses após a China implementar uma proibição de certas baterias portáteis em voos, medida que entrou em vigor em junho deste ano.