Vídeo: Marcela Tomaszewski se manifesta após advogado abandonar caso

Marcela Tomaszewski voltou aos stories do Instagram, nesta segunda-feira (27/10), após seu advogado, Diego Candido, abandonar seu caso. A modelo confirmou a desistência do especialista e confirmou que não registrou queixa contra Dado Dolabella por agressão.
“Gostaria de deixar claro que o dr. Diego Cândido não está mais me representando, que eu respeito muito o trabalho dele e que ele me auxiliou, mas hoje, logo cedo, eu conversei com ele e disse que gostaria de não continuar com ele nesse momento”, afirmou.
Não denunciou o caso
Ainda na publicação, a miss confirmou a informação de que não teria feito a denúncia contra o ator: “Não, não fui fazer nada que toda a mídia está falando de ir na delegacia, de fazer corpo de delito. Estou na minha casa, estou bem, com os meus cachorros, com a minha mãe. Estou tranquila”, declarou.
No fim, ela garantiu: “Tá tudo bem, tudo em paz. Se não tivesse, eu não estaria aqui falando isso. E essa semana, tudo vai ser esclarecido da melhor forma possível para todos. Coração em paz”, encerrou.
Desistência do advogado
O bafafá causado pela revelação de que Dado Dolabella teria agredido a namorada, Marcela Tomaszewski, ainda está rendendo. Após afirmar que tomaria as medidas judiciais nesta segunda-feira (27/10), o advogado da modelo, Diego Candido, deixou o caso.
Em conversa exclusiva com a coluna, o especialista revelou o motivo de ter tomado essa decisão, divulgada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, que também afirmou que o ator e a miss reataram o namoro.
“Não sei se eles voltaram, mas ela decidiu não denunciar. E eu saio do caso por não concordar”, declarou o advogado.
Advogada de Dado Dolabella deixa defesa do ator no caso de agressão
Amiga expôs novo vídeo feito após a agressão de Dado Dolabella contra Marcela Tomaszewski
Dado Dolabella emitiu um comunicado assinado por ele e Marcela Tomaszewski
Amiga revela que Marcela se afastou após começo de namoro com Dado
A amiga da modelo Marcela Tomaszewski soltou o verbo no Instagram após a agressão
Amiga expõe vídeo de briga de Dado Dolabella com Marcela Tomaszewski
Luana Piovani reage após acusações de agressões de Dado Dolabella
Imagens fortes: amiga mostra Marcela Tomaszewski machucada após agressão de Dado Dolabella
Amiga mostrou os machucados e hematomas de Marcela Tomaszewski
Marcela Tomaszewski ficou com o pescoço vermelho após ser agredida
Conhecida de Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski divulgou imagens da agressão
Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão
Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão
Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão
Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella
“Coagida”, afirma advogado de Marcela Tomaszewski após agressão de Dado Dolabella
Amiga revela novas imagens de Marcela Tomaszewski após agressão de Dado Dolabella
Namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski termina após agressão
Um dos motivos da briga entre Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella choca a web
Veja momento em que Marcella confirma agressão e término com Dado Dolabella
Marcela Tomaszewski desabafa sobre ataques por namoro com Dado Dolabella
Marcela Tomaszewski se declara para Dado Dolabella: “Felicidade”
Dado Dolabella posa com a namorada, Marcela Tomaszewski, em cachoeira onde ia com Wanessa
Advogado de Marcela Tomaszewski revela próximos passos da denúncia contra Dado Dolabella
Vídeo mostra bate-boca entre Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella após agressão
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski estão viajando juntos
“Princesa”, baba Dado Dolabella durante viagem com nova affair
Saiba quem é Marcela Tomaszewski, nova affair de Dado Dolabella
Marcela Tomaszewski
Marcela Tomaszewski
Marcela Tomaszewski
