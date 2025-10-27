27/10/2025
Vídeo: Marcela Tomaszewski se manifesta após advogado abandonar caso

Escrito por Metrópoles
Marcela Tomaszewski voltou aos stories do Instagram, nesta segunda-feira (27/10), após seu advogado, Diego Candido, abandonar seu caso. A modelo confirmou a desistência do especialista e confirmou que não registrou queixa contra Dado Dolabella por agressão.

“Gostaria de deixar claro que o dr. Diego Cândido não está mais me representando, que eu respeito muito o trabalho dele e que ele me auxiliou, mas hoje, logo cedo, eu conversei com ele e disse que gostaria de não continuar com ele nesse momento”, afirmou.

Não denunciou o caso

Ainda na publicação, a miss confirmou a informação de que não teria feito a denúncia contra o ator: “Não, não fui fazer nada que toda a mídia está falando de ir na delegacia, de fazer corpo de delito. Estou na minha casa, estou bem, com os meus cachorros, com a minha mãe. Estou tranquila”, declarou.

No fim, ela garantiu: “Tá tudo bem, tudo em paz. Se não tivesse, eu não estaria aqui falando isso. E essa semana, tudo vai ser esclarecido da melhor forma possível para todos. Coração em paz”, encerrou.

Desistência do advogado

O bafafá causado pela revelação de que Dado Dolabella teria agredido a namorada, Marcela Tomaszewski, ainda está rendendo. Após afirmar que tomaria as medidas judiciais nesta segunda-feira (27/10), o advogado da modelo, Diego Candido, deixou o caso.

Em conversa exclusiva com a coluna, o especialista revelou o motivo de ter tomado essa decisão, divulgada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, que também afirmou que o ator e a miss reataram o namoro.

“Não sei se eles voltaram, mas ela decidiu não denunciar. E eu saio do caso por não concordar”, declarou o advogado.

