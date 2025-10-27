Vídeo: Marcela Tomaszewski se manifesta após advogado abandonar caso

Marcela Tomaszewski voltou aos stories do Instagram, nesta segunda-feira (27/10), após seu advogado, Diego Candido, abandonar seu caso. A modelo confirmou a desistência do especialista e confirmou que não registrou queixa contra Dado Dolabella por agressão.

“Gostaria de deixar claro que o dr. Diego Cândido não está mais me representando, que eu respeito muito o trabalho dele e que ele me auxiliou, mas hoje, logo cedo, eu conversei com ele e disse que gostaria de não continuar com ele nesse momento”, afirmou.

Leia também

Não denunciou o caso

Ainda na publicação, a miss confirmou a informação de que não teria feito a denúncia contra o ator: “Não, não fui fazer nada que toda a mídia está falando de ir na delegacia, de fazer corpo de delito. Estou na minha casa, estou bem, com os meus cachorros, com a minha mãe. Estou tranquila”, declarou.

No fim, ela garantiu: “Tá tudo bem, tudo em paz. Se não tivesse, eu não estaria aqui falando isso. E essa semana, tudo vai ser esclarecido da melhor forma possível para todos. Coração em paz”, encerrou.

Desistência do advogado

O bafafá causado pela revelação de que Dado Dolabella teria agredido a namorada, Marcela Tomaszewski, ainda está rendendo. Após afirmar que tomaria as medidas judiciais nesta segunda-feira (27/10), o advogado da modelo, Diego Candido, deixou o caso.

Em conversa exclusiva com a coluna, o especialista revelou o motivo de ter tomado essa decisão, divulgada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, que também afirmou que o ator e a miss reataram o namoro.

“Não sei se eles voltaram, mas ela decidiu não denunciar. E eu saio do caso por não concordar”, declarou o advogado.

31 imagens Fechar modal. 1 de 31

Advogada de Dado Dolabella deixa defesa do ator no caso de agressão

Instagram/Reprodução 2 de 31

Amiga expôs novo vídeo feito após a agressão de Dado Dolabella contra Marcela Tomaszewski

Instagram/Reprodução 3 de 31

Dado Dolabella emitiu um comunicado assinado por ele e Marcela Tomaszewski

Instagram/Reprodução 4 de 31

Amiga revela que Marcela se afastou após começo de namoro com Dado

Instagram/Reprodução 5 de 31

A amiga da modelo Marcela Tomaszewski soltou o verbo no Instagram após a agressão

Instagram/Reprodução 6 de 31

Amiga expõe vídeo de briga de Dado Dolabella com Marcela Tomaszewski

Reprodução/Redes Sociais 7 de 31

Luana Piovani reage após acusações de agressões de Dado Dolabella

Reprodução/Instagram @luapio 8 de 31

Imagens fortes: amiga mostra Marcela Tomaszewski machucada após agressão de Dado Dolabella

Instagram/Reprodução 9 de 31

Amiga mostrou os machucados e hematomas de Marcela Tomaszewski

Instagram/Reprodução 10 de 31

Marcela Tomaszewski ficou com o pescoço vermelho após ser agredida

Instagram/Reprodução 11 de 31

Conhecida de Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski divulgou imagens da agressão

Instagram/Reprodução 12 de 31

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Instagram/Reprodução 13 de 31

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Instagram/Reprodução 14 de 31

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Instagram/Reprodução 15 de 31

Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella

Reprodução/Instagram 16 de 31

“Coagida”, afirma advogado de Marcela Tomaszewski após agressão de Dado Dolabella

Instagram/Reprodução 17 de 31

Amiga revela novas imagens de Marcela Tomaszewski após agressão de Dado Dolabella

Instagram/Reprodução 18 de 31

Namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski termina após agressão

Instagram/Reprodução 19 de 31

Um dos motivos da briga entre Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella choca a web

Instagram/Reprodução 20 de 31

Veja momento em que Marcella confirma agressão e término com Dado Dolabella

Instagram/Reprodução 21 de 31

Marcela Tomaszewski desabafa sobre ataques por namoro com Dado Dolabella

22 de 31

Marcela Tomaszewski se declara para Dado Dolabella: “Felicidade”

Instagram/Reprodução 23 de 31

Dado Dolabella posa com a namorada, Marcela Tomaszewski, em cachoeira onde ia com Wanessa

Instagram/Reprodução 24 de 31

Advogado de Marcela Tomaszewski revela próximos passos da denúncia contra Dado Dolabella

Instagram/Reprodução 25 de 31

Vídeo mostra bate-boca entre Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella após agressão

Instagram/Reprodução 26 de 31

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski estão viajando juntos

Instagram/Reprodução 27 de 31

“Princesa”, baba Dado Dolabella durante viagem com nova affair

Instagram/Reprodução 28 de 31

Saiba quem é Marcela Tomaszewski, nova affair de Dado Dolabella

Instagram/Reprodução 29 de 31

Marcela Tomaszewski

Reprodução/Instagram 30 de 31

Marcela Tomaszewski

Reprodução/Instagram 31 de 31

Marcela Tomaszewski

Reprodução/Instagram